Svetina o aktualnih izzivih s predstavniki organizacij, ki skrbijo za brezdomce

Ljubljana, 17. februarja - Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v torek sprejel predstavnike vseh organizacij, ki skrbijo za brezdomne osebe. Govorili so o aktualnih izzivih brezdomcev v času epidemije novega koronavirusa, pa tudi o vedno aktualnih temah, kot sta zdravstvena oskrba ali staranje brezdomske populacije in možnosti skrbi za to specifično populacijo.