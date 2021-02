V Bosni in Hercegovini znova več kot 700 novih okužb z novim koronavirusom

Sarajevo, 27. februarja - V Bosni in Hercegovini so v zadnjem dnevu potrdili 702 novi okužbi z novim koronavirusom. Potem ko so dlje časa poročali o manj kot 500 novih okužbah na dan, se je že v četrtek to število povzpelo nad 700, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.