Slovaška zaradi pandemije do 19. marca podaljšala izredne razmere

Bratislava, 26. februarja - Slovaški parlament je danes podprl predlog vlade za podaljšanje izrednih razmer v državi, ki so jih oblasti v Bratislavi razglasile 1. oktobra lani. Izredne razmere zaradi pandemije covida-19 so podaljšali do 19. marca, poroča nemška tiskovna agencija dpa.