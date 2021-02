Vlada razkrila vsebino osnutka načrta za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 26. februarja - Osnutek nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost nima več oznake interno, so danes sporočili iz DZ. Zaradi nedostopnosti vsebine gradiva, na podlagi katerega bo Slovenija lahko črpala sredstva iz evropskega mehanizma za okrevanje po koronavirusni krizi, je na vlado letelo precej kritik, na to temo pa danes zaseda tudi odbor DZ za zadeve EU.