Obsežna študija potrdila visoko učinkovitost cepiva Pfizerja v realnem življenju

Washington, 25. februarja - Znanstveniki so v prvi obsežni študiji potrdili, da je cepivo Pfizerja in BioNTecha proti covidu-19 kar 94-odstotno učinkovito v realnem življenju. Študija, ki jo je v sredo objavila ugledna revija New England Journal of Medicine, je tako potrdila podatke kliničnih testov in pomembno vlogo cepljenja za končanje pandemije.