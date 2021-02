Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (24. 2.)

Ljubljana, 24. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da je Janez Poklukar postal novi zdravstveni minister in o tem, da je predsednik Borut Pahor organiziral sestanek s poslanskimi skupinami, ki ni prinesel rezultatov. Pisale so tudi o slovenskem zdravniku, ki se je ponovno okužil z novim koronavirusom, čeprav je dobil že oba odmerka cepiva.