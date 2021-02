Delo o nevralgičnosti iranskega jedrskega sporazuma (25. 2.)

Ljubljana, 24. februarja - Boštjan Videmšek v komentarju Diplomatski preboj in politična dihotomija piše o tem, da je dogovor med civilnim delom iranskih oblasti in Mednarodno agencijo za jedrsko energijo, da bodo tuji inšpektorji lahko omejeno in začasno nadzirali jedrske objekte v Iranu, velik diplomatski dosežek. A tovrstno diplomatsko dejavnost je potrebno okrepiti.