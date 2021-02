Delo o izzivih slovenske politike (25. 2.)

Ljubljana, 24. februarja - Uroš Esih v komentarju Kvadratura kroga politike do volitev piše o tem, da je glede na to, koliko se predsednik republike Borut Pahor slovenski javnosti trudi dokazati, da si želi za skupno mizo pripeljati razklano in polarizirano politiko, ni sposoben svojega angažmaja izmakniti iz agende predsednika vlade Janeza Janše.