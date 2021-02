Primorske novice o očitkih predsedniku Pahorju (25. 2.)

Koper, 24. februarja - Jana Krebelj v komentarju Kopriva ne pozebe, piše o očitkih predsedniku Borutu Pahorju, ki je organiziral razpravo predstavnikov parlamentarnih strank. Avtorica mu očita idealizem in da se skoraj nikoli jasno in odločno ne opredeli, kaj je prav in kaj ne. S tem, ko ne postavi meje, prispeva k degradaciji javne besede in javnega prostora.