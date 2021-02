Erjavec: DeSUS bo zmerna opozicija; ne bo članica KUL in ne bo podpisala sporazuma z vlado

Ljubljana, 24. februarja - Člani izvršnega odbora DeSUS in štirje strankini poslanci so se danes odločili, da gredo skupaj naprej. Poslanci se strinjajo, da bo DeSUS delovala kot zmerna opozicija, je po seji odbora povedal predsednik stranke Karl Erjavec. Po njegovih navedbah ne bodo podpisali sporazuma o sodelovanju z vlado in tudi ne bodo člani KUL.