Pričakovati nadaljnje pogovore za razjasnitev položaja v DeSUS

Ljubljana, 23. februarja - Teden po neuspešni konstruktivni nezaupnici so razmere v DeSUS vse bolj napete. Danes naj bi po seji poslanske skupine, ki išče pot za uresničevanje programa DeSUS iz opozicije, sledil še pogovor prvaka DeSUS Karla Erjavca s poslancema Ivanom Hršakom in Brankom Simonovičem. Ta je oster do Erjavca, ki naj bi si želel poslančeve izključitve iz DeSUS.