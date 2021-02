Erjavec: Dogovorili smo se, da štirje poslanci DeSUS ostanejo v stranki

Ljubljana, 23. februarja - Predsednik DeSUS Karl Erjavec je po današnjih pogovorih s poslanci DeSUS za STA sporočil, da so se dogovorili, da ostanejo štirje poslanci DeSUS še naprej v stranki. Po njegovih navedbah so se tudi strinjali, da bodo nadaljevali skupaj kot zmerna opozicija, kar pomeni, da bodo podpirali vse tiste predloge, ki so v korist starejših in upokojencev.