Izvršni odbor DeSUS o razmerah v stranki in njenem prihodnjem delovanju

Ljubljana, 24. februarja - Izvršni odbor DeSUS bo danes razpravljal o razmerah v stranki in njenem delovanju po neuspeli konstruktivni nezaupnici. Pričakovati je odgovor, kako utegnejo pri uresničevanju programa DeSUS sodelovati z vlado. Predsednik Karl Erjavec in poslanci so se po Erjavčevih navedbah v torek strinjali, da bodo delo nadaljevali skupaj kot zmerna opozicija.