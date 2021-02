Na Vrhniki znova mobilna enota programa Dora

Ljubljana, 19. februarja - Na Vrhniko se je ta teden po dveh letih vrnila mobilna enota presejalnega programa za raka dojk Dora. Na preventivno mamografijo bodo povabili okoli 6000 žensk med 50. in 69. letom iz občin Vrhnika, Borovnica, Dobrova-Polhov Gradec, Horjul, Log-Dragomer in Logatec. Slikanje bo potekalo vse do konca poletja, so sporočili iz programa Dora.