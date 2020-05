Spet se začenja presejalni program Dora

Ljubljana, 25. maja - Presejalni program za raka dojk Dora bo z današnjim dnem znova stekel. V omejenem obsegu bodo najprej preglede izvajali na Onkološkem inštitutu Ljubljana, drugje pa bodo program začeli izvajali s 1. junijem, so sporočili iz programa Dora. Kot so poudarili, bo ustrezno poskrbljeno bo za varnost bolnic in zaposlenih.