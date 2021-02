V Postojni se je preventivne mamografije udeležilo največ žensk doslej

Ljubljana, 10. februarja - Konec lanskega leta se je v Postojni zaključilo slikanje v programu Dora za ženske med 50. in 69. letom. Med marcem in novembrom lani so na preventivno mamografijo povabili skupno 5152 žensk. Slikanja se je udeležilo 71 odstotkov povabljenih, kar je največ doslej, so sporočili z Onkološkega inštituta Ljubljana.