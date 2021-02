ZN za socialno pravičnost v digitalni ekonomiji

Ljubljana/New York, 20. februarja - Svetovni dan socialne pravičnosti, 20. februar, letos poziva k socialni pravičnosti v digitalni ekonomiji. Poudarja pomen dialoga med državami, posameznimi institucijami ZN in drugimi deležniki pri ukrepih, s katerimi bi zmanjšali razlike v digitalni razvitosti, zagotovili ustrezne delovne pogoje in zaščitili delavske in človekove pravice.