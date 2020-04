Usklajevanje dela in zasebnosti v času epidemije izjemna preizkušnja

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 11. aprila - Usklajevanje dela in zasebnosti je težko že v normalnih razmerah, v času epidemije pa so izzivi še toliko večji. Mnogi delajo od doma in ob tem pazijo otroke ali skrbijo za svojce. Spet drugi so na delovnem mestu izpostavljeni virusu, kar predstavlja drugačne vrste breme. Gre za izjemne psihične napore, poudarja Živa Humer z Mirovnega inštituta.