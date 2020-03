Inšpektorat ob strmem porastu dela od doma spremenil sistem beleženja

Ljubljana, 27. marca - Delodajalci zaposlenim zaradi epidemije novega koronavirusa množično odrejajo delo od doma. O taki organiziranosti morajo obveščati tudi Inšpektorat RS za delo. Tu so še do nedavnega uporabo tega instituta beležili po številu delavcev, zdaj pa je teh toliko, da so spremenili sistem in beležijo le še delodajalce, ki prijavljajo tovrstno delo.