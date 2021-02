Inšpektorat za delo lani ugotovil več kot 8000 kršitev na področju varnosti in zdravja pri delu

Ljubljana, 18. februarja - V letu 2020 se je zaradi epidemije covida-19 povečalo število nadzorov, ki so jih opravili na Inšpektoratu RS za delo. Na področju varnosti in zdravja pri delu so jih opravili okoli 7000, kar je 2000 več kot leto prej. Pri tem so ugotovili več kot 8000 kršitev in izdali 3500 ukrepov, je pojasnil Slavko Krištofelc z inšpektorata.