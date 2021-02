Med pomembnejšimi dilemami digitalnega novinarstva odnos z družbenimi omrežji

Ljubljana, 18. februarja - Digitalno novinarstvo v Sloveniji pridobiva primat in ni zgolj dodatni kanal. Delo na spletu se razlikuje od dela v klasičnih medijih in prinaša nove dileme. Med pomembnejšimi vprašanji je odnos medijev do družbenih omrežij, posredovanje vsebin in komunikacija s sledilci, izhaja iz pogovora o sodobnih trendih v slovenskem digitalnem novinarstvu.