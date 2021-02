Društvo in sindikat novinarjev opozarjata na cenzuro Ukoma z omejevanjem zastavljanja novinarskih vprašanj

Ljubljana, 4. februarja - V Društvo novinarjev Slovenije so danes opozorili na omejevanje zastavljanja novinarskih vprašanj na vladnih novinarskih konferencah in prepoved nastopov funkcionarjem v informativnih oddajah medijev. To je nedopustna cenzura, so zapisali. Na "nedopustne prakse pod krinko organiziranja odnosov z javnostmi" so opozorili tudi v novinarskem sindikatu.