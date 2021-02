IPI poziva Ukom, naj preneha s poskusi širjenja nadzora nad medijskim poročanjem o epidemiji

Ljubljana, 8. februarja - Urad vlade RS za komuniciranje (Ukom) mora prenehati s poskusi širjenja nadzora nad medijskim poročanjem o epidemiji novega koronavirusa, so danes sporočili z Mednarodnega inštituta za tisk (IPI). Ukom mora zdravstvenim in javnim uslužbencem tudi prenehati onemogočati dajanje intervjujev za medije, so navedli.