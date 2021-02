V Ukomu zavračajo navedbe o omejevanju medijskih nastopov funkcionarjev in strokovnjakov

Ljubljana, 4. februarja - Urad vlade za komuniciranje (Ukom) koordinira in usklajuje nastope vlade in predstavnikov strokovne skupine za covid-19, so v zvezi z opozorili glede omejevanja medijskih nastopov funkcionarjev in strokovnjakov pojasnili v Ukomu. Kot so zapisali, medijem predstavniki vlade in strokovnjaki na vprašanja dnevno odgovarjajo na novinarskih konferencah.