Ljubljana, 18. februarja - Začela se je sezona alergenega cvetnega prahu. V Sloveniji se običajno začne v februarju s cvetenjem leske in jelše, v primeru daljših otoplitev pa že januarja. V Primorju ima v tem času pomembno vlogo cvetni prah cipres, zrna arizonske ciprese so v zraku januarja in februarja, vednozelena cipresa cveti februarja in marca.