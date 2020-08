ZPS: Označevanje alergenov v restavracijah s hitro hrano precej pomanjkljivo

Ljubljana, 8. avgusta - Primerjalno ocenjevanje označevanja alergenov v restavracijah s hitro hrano je pokazalo, da se to v praksi ne izvaja v skladu z zakonodajo, ki določa, da morajo biti te informacije čitljive in objavljene na dobro vidnem mestu. Od 10 gostinskih obratov sta bila le dva ocenjena dobro, so navedli v Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS).