S projektom Pod kožo opozarjajo na atopijski dermatitis

Ljubljana, 22. avgusta - V Zavodu Atopika so pripravili projekt Pod kožo, s katerim želijo opozoriti na atopijski dermatitis, ki najbolj vidno prizadene kožo, gre pa za bolezen imunskega sistema. Težji bolniki tako pogosto trpijo tudi za pridruženimi bolezenskimi stanji kot so astma, alergije in vnetje črevesja.