Za uspešno zdravljenje astme pomembno sodelovanje bolnika in zdravnikov

Ljubljana, 30. septembra - Astma je ena od najpogostejših kroničnih pljučnih bolezni, za katero boleha približno 16 odstotkov Slovencev. Večina bolnikov, ob izpolnjevanju določenih pogojev, lahko živi dolgo in kvalitetno življenje. Po oceni strokovnjakov pa je pri tem pomembno tesno sodelovanje bolnika in zdravnikov. Predvsem pa je treba biti pozoren do simptomov bolezni.