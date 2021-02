Višegrajske države za čimprejšnjo odobritev drugih cepiv proti covidu-19

Krakov, 17. februarja - Premierji višegrajske četverice, Poljske, Madžarske, Slovaške in Češke, so danes pozvali k čim širšemu dostopu do cepiv proti covidu-19 ter čimprejšnji odobritvi drugih cepiv. Madžarski premier Viktor Orban je po srečanju v poljskem Krakovu dejal, da je pozval k ločitvi cepljenja od politike, poroča nemška tiskovna agencija dpa.