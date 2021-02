Zaradi manj prometa med epidemijo najverjetneje tudi manj škodnih primerov

piše Gregor Mlakar

Ljubljana, 17. februarja - Opazno manj cestnega prometa v času prvega in drugega vala epidemije, ko je bilo zaradi omejitve gibanja na občine manj potovanj in ko so številni delo opravljali od doma, je na slovenskih cestah pomenilo tudi opazno manj prometnih nesreč. Zavarovalnice številk še ne izdajajo, najverjetneje pa so lani izplačale manj škod.