V Medvodah bodo naslednji dve leti vlagali v družbene dejavnosti

Medvode, 14. februarja - Medvoški svetniki so na zadnji seji obravnavali in potrdili osnutek proračunov občine za leti 2021 in 2022. V tem letu načrtujejo 20,5 milijona evrov prihodkov in 22,1 milijona odhodkov, za prihodnje leto pa 17,8 milijona prihodkov in malo manj odhodkov. Naslednji dve leti je sta namenjeni predvsem investicijam v družbenih dejavnostih.