V Medvodah začeli graditi prizidek k osnovni šoli v Preski

Medvode, 24. novembra - V Medvodah so te dni začeli graditi modularni prizidek k Osnovni šoli (OŠ) Preska. Z gradnjo bodo delno rešili prostorsko stisko šole, ki že dalj časa ne zadošča potrebam devetletke. Dela bodo zaključili predvidoma do sredine marca, terminski plan pa je odvisen tudi od vremenskih razmer, so danes sporočili z občine.