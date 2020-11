Starostniki v Medvodah po opravkih tudi s pomočjo prostovoljcev

Medvode, 30. novembra - V Medvodah se starostniki, ki ne morejo uporabljati lastnega vozila in težko najdejo pomoč sorodnikov ali znancev za nujne prevoze, lahko odslej obrnejo tudi na prostovoljce. Ti jim bodo omogočili brezplačni prevoz do trgovine, zdravstvenega doma, bolnišnice in drugih nujnih opravkov, so sporočili iz občine.