Za smuko dovolj negativni test, ki ni starejši od sedmih dni

Ljubljana, 11. februarja - Od ponedeljka bo na smučiščih za uporabo žičniških naprav po besedah infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca veljal negativni test na novi koronavirus, ki ni starejši od sedmih dni. Doslej so se morali smučarji testirati na 24 ur. Tistim, ki so covid-19 preboleli, se pol leta ne bo treba testirati, upravičeni pa bodo do zdravniškega potrdila.