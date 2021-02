Na torkovem testiranju v Ajdovščini pozitivni na hitrih testih kasneje negativni

Ajdovščina, 10. februarja - V torek so v Ajdovščini poleg ostalih opravili tudi hitre teste za 51 zaposlenih v šolstvu. Med njimi so odkrili 11 pozitivnih, ki so jih v popoldanskem času povabili še na PCR teste. Ti so pokazali, da so vsi v resnici negativni na okužbo z novim koronavirusom, je za STA danes povedal direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina Egon Stopar.