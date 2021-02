Prisotnost otrok v vrtcih danes različna, ponekod precejšnje kadrovsko-organizacijske težave

Škofja Loka/Cerklje ob Krki, 9. februarja - Ob ponovnem odprtju vseh vrtcev je bila danes prisotnost otrok v vrtcih različna. Povprečno je bila nižja v vrtcih tistih regij, ki so bile do nedavnega črno obarvane, nekaj več je bilo otrok v preostalih. Ob tem predsednica Skupnosti vrtcev Slovenije Janja Bogataj opozarja na kadrovske stiske in tudi težave zaradi lažno pozitivnih testov.