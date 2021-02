ZPS s predlogom vladni strokovni skupini za podaljšanje odloga plačil kreditov za vse

Ljubljana, 9. februarja - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je danes vladni strokovni skupini za pripravo protikoronskih ukrepov, ki jo vodi ekonomist Matej Lahovnik, poslala predlog, da naj prouči možnost podaljšanja odloga plačil kreditov do konca tega leta, in to tudi za tiste posojilojemalce, ki so ta ukrep že koristili.