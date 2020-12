Banka Slovenije v prihodnjih letih pričakuje večji pritisk na dobičkonosnost bank

Ljubljana, 9. decembra - Poslovni rezultat bančnega sistema se v zaostrenih epidemioloških razmerah poslabšuje. Bančni sistem še posluje z dobičkom, a Banka Slovenije že v prihodnjem in poznejših letih pričakuje večji pritisk na dobičkonosnost. Izpostavili so vpliv epidemije na gospodarstvo in ocenili, da za storitveni sektor obstaja velika verjetnost dolgotrajnejše krize.