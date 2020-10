Banke do sredine oktobra podjetjem odobrile za skoraj 390 milijonov likvidnostnih posojil

Ljubljana, 26. oktobra - Banke so do 16. oktobra odobrile 1069 vlog za nova likvidnostna posojila podjetjem v skupni vrednosti 387,3 milijona evrov, je objavila Banka Slovenije. V okviru državne jamstvene sheme, ki je eden od protikoronskih ukrepov, je bilo odobrenih 23 posojil v vrednosti 30,9 milijona evrov. Banke so ob tem odobrile odlog 475,2 milijona evrov obveznosti.