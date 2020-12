Ob prelomu leta: Zaradi krize padec povpraševanja po kreditih

piše Barbara Dovč

Ljubljana, 29. decembra - Kreditna aktivnost bank se je zaradi epidemije močno zmanjšala, a so razlike med posameznimi vrstami posojil velike. Banke so kljub krizi zmanjševale nedonosne izpostavljenosti, ki pa so oktobra začele naraščati zlasti do podjetij iz panog, ki so v epidemiji najbolj prizadete. V bankah so zagotovili, da težave s komitenti rešujejo konstruktivno.