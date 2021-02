Primorske novice o težkem bremenu zdravstvene blagajne (5. 2.)

Koper, 4. februarja - Jasna Arko v komentarju Balon z okusom kruha in iger? piše o tem, da so cene, ki jih za zdravljenje covidnih bolnikov dobijo bolnišnice in univerzitetni kliniki, zagotovo težko breme za zdravstveno blagajno Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), ki jim mora te zneske, kot določa sklep vlade, izplačevati.