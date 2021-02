Večer o vladnih manevrih na področju visokega šolstva (5. 2.)

Maribor, 4. februarja - Urška Mlinarič v komentarju Nevarni manevri piše o nedavnih vladnih posegih na področju visokega šolstva in znanosti, ki spominjajo na dogajanje na sosednjem Madžarskem. Tam je študij za ljudi vse manj dosegljiv, glavni namen tovrstne politike pa je čim manj izobraženih ljudi, ki so tako kot volilno telo lažje vodljivi in obvladljivi.