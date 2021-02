Dnevnik o množičnem testiranju in lažnih žariščih (5. 2.)

Ljubljana, 4. februarja - Nina Knavs v komentarju Klice sramote opisuje, kako je vlada precej neuspešno upravljala organizacijo množičnega testiranja. Dodatno pa so zaupanje v hitre teste nedavno načela navidezna žarišča, ki so vzniknila ob testiranju šolnikov. Ta so za sabo potegnila tudi številne za posameznike neprijetne posledice, je kritična avtorica.