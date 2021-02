Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (4. 2.)

Ljubljana, 4. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o napovedani vrnitvi vseh otrok in učencev prve triade v vrtce in šole, o dijaškem bojkotu pouka na daljavo in o pogovoru zunanjega ministra Anžeta Logarja za medij Politico, v katerem je zagotovil, da "Slovenija ni Madžarska". Pisale so tudi o koronski statistiki in novih ukrepih pri vstopu v državo.