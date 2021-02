V Ljubljani tudi letos pestro na infrastrukturnem področju

Ljubljana, 7. februarja - V Ljubljani bo tudi to leto pestro na področju naložb v cestno in komunalno infrastrukturo. Zaključene bodo npr. obnove Dunajske in Tržaške ceste ter dela Kajuhove ulice, nadaljevala se bo gradnja Industrijske ceste v Zalogu, začela se bo obnova Ulice Bežigrad, so pred spomladansko okrepitvijo gradbene sezone za STA povedali na ljubljanski občini.