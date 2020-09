V Ljubljani se je začela obnova dela Kajuhove ulice

Ljubljana, 5. septembra - V minulih dneh se je skladno z napovedmi začela obnova Kajuhove ulice v Ljubljani na odseku med križiščema z Letališko cesto in Kavčičevo ulico. Dela izvaja družba KPL, ki jih bo izvedla za 1,9 milijona evrov z DDV. Predvidoma dva meseca in pol bo promet na tem območju oviran, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.