Preureditvi Dunajske in Tržaške ceste v Ljubljani potekata skladno s časovnico

Ljubljana, 14. oktobra - Projekta preureditve Dunajske in Tržaške ceste v Ljubljani potekata skladno s terminskim načrtom, so za STA povedali na Mestni občini Ljubljana. Prenova Dunajske ceste, ki se je ta teden preselila znotraj obvoznice, bo tako predvidoma zaključena poleti 2021, prenova Tržaške ceste pa marca 2021, v najboljšem primeru pa celo do konca tega leta.