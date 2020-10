V Ljubljani bo stekla prenova odseka Ceste dveh cesarjev

Ljubljana, 7. oktobra - V Ljubljani bo v ponedeljek stekla prenova odseka Ceste dveh cesarjev, kjer bo občina med drugim uredila kanalizacijo, kolesarsko stezo in pločnik. Z deli bodo začeli v križišču Ceste dveh cesarjev in Ceste v Mestni log, nato bodo zaporo pomikali proti vzhodu. Dela bodo predvidoma potekala do 30. avgusta 2021, cesta pa bo zaprta za ves promet.