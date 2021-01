Črnomelj in hrvaška Duga Resa povezana pri sosedski čezmejni zaščiti in reševanju

Črnomelj, 29. januarja - Občina Črnomelj in nosilec čezmejnega Interreg projekta, sosednje hrvaško mesto Duga Resa sta konec preteklega leta končala dvoletni partnerski projekt vzpostavljanja vzajemne pomoči Hitro. Ta sicer zagotavlja vzajemno pomoč in sodelovanje v primeru naravnih ter drugih nesreč, predvsem pa skupno posredovanje v primeru območnih potresov in poplav.