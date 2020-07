Črnomelj in hrvaška Duga Resa vzajemno povezana pri čezmejni zaščiti in reševanju

Črnomelj, 9. julija - Občina Črnomelj in nosilec čezmejnega Interreg projekta, sosednje hrvaško mesto Duga Resa bosta v jeseni končala dvoletni partnerski projekt vzpostavljanja vzajemne pomoči Hitro. Ta sicer zagotavlja vzajemno pomoč in sodelovanje v primeru naravnih ter drugih nesreč, predvsem pa skupno posredovanje v primeru območnih potresov in poplav.